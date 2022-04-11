New York'ta "bomba" paniği - Son Dakika
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New York'ta "bomba" paniği

11.04.2022 12:51
New York'ta "bomba" paniği

ABD'nin New York kentinin kalbindeki Times Meydanı'nda meydana gelen patlama nedeniyle halk panikle kaçıştı.

ABD'nin New York kentinin kalbindeki Times Meydanı'nda meydana gelen patlama nedeniyle halk panikle kaçıştı. Bombalı saldırı olduğu zannedilen patlamanın rögarlardan kaynaklı olduğu ortaya çıktı.

New York'un ünlü Times Meydanı'nda patlama sesi duyuldu. Çevredekiler olayı bombalı saldırı zannederek panikle kaçmaya başladı. Korku dolu anlar amatör kameralara yansırken, acil durum ve polis ekipleri bölgenin bir bölümünü kapattı. Yetkililer üç farklı rögarda patlama meydana geldiğini açıklarken, New York İtfaiyesi (FDNY) olaya müdahale etti. Rögar kaynaklı patlamanın nedenine yönelik bilgi paylaşılmadı. - NEW YORK

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Times Meydanı, New York, Patlama, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa New York'ta 'bomba' paniği - Son Dakika


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