New York'ta çıkan yangın 4 binaya yayıldı - Son Dakika

New York'ta çıkan yangın 4 binaya yayıldı

New York\'ta çıkan yangın 4 binaya yayıldı
Son Güncelleme: 15.01.2021 16:38

ABD'nin New York eyaletindeki bir dairede çıkan ve 4 binaya yayılan yangın itfaiyec ekibi tarafından güçlükle kontrol altına alındı.

ABD'nin New York eyaletindeki bir dairede çıkan ve 4 binaya yayılan yangın itfaiyec ekibi tarafından güçlükle kontrol altına alındı.

ABD'nin New York eyaletindeki 5 katlı binada çıkan yangın bölgede paniğe neden oldu. İkinci katta meydana gelen yangının rüzgarın etkisiyle üst katlara yayıldığı ifade edildi. Yangında 4 binanın kullanılamaz hale geldiği belirtildi. New York Şehri İtfaiye Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı söndürme çalımalarında 200 itfaiye ekibinin görevlendirildiği ve 2 itafiye erinin yaralandığını belirtti.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: New York'ta çıkan yangın 4 binaya yayıldı - Son Dakika
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