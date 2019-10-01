Son Dakika Haberleri: New York'ta Çin Komünizmi protesto edildi
Son Dakika Güncel Haber

New York'ta Çin Komünizmi protesto edildi

1 saat önce

NEW ABD'nin New York kentinde, Çin Komünizminin 70. yılı nedeniyle protesto gösterisi düzenlendi.

New York'ta Çin Komünizmi protesto edildi, System.String[]

NEW ABD'nin New York kentinde, Çin Komünizminin 70. yılı nedeniyle protesto gösterisi düzenlendi.

Birleşmiş Milletler (BM) binasının karşısındaki Dag Hammarskjold Plaza parkında düzenlenen gösteriye, onlarca kişi katıldı.

"70 yıllık Çin Komünizminin vatanımıza ve insanlarımıza yönelik işgal ve baskıları" başlıklı protesto gösterisi, ABD'de yerleşik Tibet, Doğu Türkistan, Tayvan, Moğolistan ve Kazakistan kökenli sivil toplum örgütleri tarafından organize edildi.

Ellerinde bayraklarla Çin'in işgal ve baskılarını protesto eden pankart ve dövizler taşıyan göstericiler, Çin Halk Cumhuriyeti aleyhine konuşmalar yaptı, sloganlar attı.

Gösteriyi organize edenlerden biri olan Doğu Türkistan Milli Uyanış Hareketi kurucu Başkanı Salih Hüdayar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Komünist Çin tarafından 70 yıl önce topraklarına el konulmuş halklar olarak, bugün burada işgalleri ve baskıları kınamak için toplandık." diye konuştu.

Hüdayar, seslerini dünyaya duyurmaya çalıştıklarını belirterek, bağımsızlıkları için uluslararası toplumdan yardım beklediklerini kaydetti.

Çin Komünist Devrimi, Başkan Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisi tarafından 1 Ekim 1949'da gerçekleştirilmiş, Tibet ve Doğu Türkistan gibi komşu ülkelerin toprakları da içine alınarak Çin Halk Cumhuriyeti'nin ilanıyla sonuçlanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, New York, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 07:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Giyim devi Forever 21, iflas başvurusunda bulundu
Hong Kong'da Çin'in yıl dönümünde iki grup arasında çatışma çıktı: Ortalık savaş alanına döndü Altın güne yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar Havalimanında kontrolden çıkan yemek dağıtım aracı uçağa çarpmak üzereyken durduruldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 20:40:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: New York'ta Çin Komünizmi protesto edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]