New York'ta çocuklar için bal kabağı süsleme etkinliği - NEW
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Balkabaklarının yapımı Etkinliğe katılanlar Etkinliğin düzenlendiği alan NEW YORK - ABD'nin New York kentindeki Central Park'ta yüzlerce kişi çocuklarıyla birlikte bal kabağı süsleme etkinliğine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 04:59 Kaynak: AA
Balkabaklarının yapımı
Etkinliğe katılanlar
Etkinliğin düzenlendiği alan NEW YORK - ABD'nin New York kentindeki Central Park'ta yüzlerce kişi çocuklarıyla birlikte bal kabağı süsleme etkinliğine katıldı. Mum ışıklarıyla renklendirilen kabaklar ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.
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