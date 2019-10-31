Son Dakika Haberleri: New York'ta çocuklar için bal kabağı süsleme etkinliği - NEW
Son Dakika Güncel New York'ta çocuklar için bal kabağı süsleme etkinliği - NEW

New York'ta çocuklar için bal kabağı süsleme etkinliği - NEW

5 dakika önce

Balkabaklarının yapımı Etkinliğe katılanlar Etkinliğin düzenlendiği alan NEW YORK - ABD'nin New York kentindeki Central Park'ta yüzlerce kişi çocuklarıyla birlikte bal kabağı süsleme etkinliğine katıldı.

Balkabaklarının yapımı

Etkinliğe katılanlar

Etkinliğin düzenlendiği alan NEW YORK - ABD'nin New York kentindeki Central Park'ta yüzlerce kişi çocuklarıyla birlikte bal kabağı süsleme etkinliğine katıldı. Mum ışıklarıyla renklendirilen kabaklar ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

New York'ta çocuklar için bal kabağı süsleme etkinliği - NEW

Amerika Birleşik Devletleri, Central Park, New York, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 04:59 Kaynak: AA
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