Korona aşısı olan sağlık çalışanında ilk defa 'ciddi bir alerjik reaksiyon' tespit edildi - Son Dakika

Korona aşısı olan sağlık çalışanında ilk defa 'ciddi bir alerjik reaksiyon' tespit edildi

24.12.2020 01:19

ABD'de korona aşısı yaptıran sağlık çalışanında 'ciddi bir alerjik reaksiyon' ile karşılaşıldı. Acil durum aşılarından hangisinin bu yan etkiye neden olduğu bilinmezken, bakanlık '30 binden fazla aşılamada sadece tek bir vakanın tespit edildiğini' ifade etti.

New York şehrinde sağlık çalışanlarından birinde, yapılan Kovid-19 aşısı sonrasında 'ciddi bir alerjik reaksiyon' ile karşılaşıldığı öğrenildi. Yapılan açıklamada sağlık çalışanının durumunun stabil olduğu belirtildi, ancak daha ayrıntılı bir bilgiye yer verilmedi.

HANGİ AŞI OLDUĞU BİLİNMİYOR

Sağlık çalışanının kimliği, alerjik reaksiyonun sebebi ve kapsamı hakkındaki detaylar gizli tutuldu. Acil kullanımı onaylanan iki aşıdan hangisinin (biri Pfizer ve BioNTech, diğeri Moderna tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısı) reaksiyona neden olduğu da belirsiz.

30 BİNDE BİR

New York Şehri Sağlık Bakanlığı duruma "Aşıların yan etkileri vardır ve alerjik reaksiyonların, nadir olmakla birlikte görülebildiği bilinmektedir. New York'ta 30 binden fazla Kovid-19 aşısı uygulandı ve sadece tek bir sağlık çalışanında aşıya karşı ciddi bir reaksiyon görüldü" şeklinde bir açıklama getirdi.

Geçen hafta, üst düzey bir FDA yetkilisi, ajansın ABD'de Pfizer aşısına karşı beş alerjik reaksiyonu araştırdığını söyledi. Dr. Peter Marks, Moderna aşısında da kullanılan polietilen glikol adlı bir bileşenin 'suçlu olabileceğini' söyledi.

DİKKATE ALMIYORLAR

Amerika'da koronavirüs toplam vaka sayısı 18 milyon 841 bin 531'e, toplam can kaybı ise 333 bin 110'a ulaştı. Bu hafta milyonlarca Amerikalı'nın Noel için uyarıları dikkate almayıp, seyahat etmesi ya da büyük gruplar halinde toplanmaları bekleniyor.

Korona aşısı olan sağlık çalışanında ilk defa 'ciddi bir alerjik reaksiyon' tespit edildi

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, New York, Pfizer, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Korona aşısı olan sağlık çalışanında ilk defa 'ciddi bir alerjik reaksiyon' tespit edildi - Son Dakika Dünya


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