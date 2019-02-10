Son Dakika Haberleri: New York'ta Doğu Türkistan Protestosu

New York'ta Doğu Türkistan Protestosu

1 saat önce

NEW Çin yönetiminin Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine uyguladığı baskıcı politikalar ABD'nin New York kentindeki Çin Başkonsolosluğu önünde protesto edildi.

New York'ta Doğu Türkistan Protestosu, System.String[]
NEW Çin yönetiminin Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine uyguladığı baskıcı politikalar ABD'nin New York kentindeki Çin Başkonsolosluğu önünde protesto edildi.

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) ABD teşkilatı tarafından düzenlenen gösteriye, ABD yaşayan Türkler ve Uygur Türkleri katıldı.

Türkiye ve Doğu Türkistan bayrakları ile Manhattan'daki Çin Başkonsolosluğunun karşısında toplanan göstericiler, "Doğu Türkistan'a özgürlük", "Başını çevirip ilgisiz kalma", "Uygurları öldürmeyi durdurun" yazan pankartlar ve attıkları sloganlarla Uygur Türklerine yönelik baskıların bir an önce durdurulmasını istedi.

ABD IGMG Başkanı Ayhan Özmekik, burada yaptığı konuşmada, Çin devletinin uygur Türklerine uygulamış olduğu zulmü kınamak için toplandıklarını belirterek, "Sözlerime başlarken çok hüzünlü olduğumu belirtmek istiyorum. Okuduğu türküler ve söylediği destanlarla mazlum Doğu Türkistan halkının sesi olan sanatçı Abdürehim Heyit haksız yere tutulduğu hapishanede şehit olmuştur. Makamı cennet olsun. Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı asimilasyon ve zulüm politikasının acı bir yansıması olan bu menfur hadiseyi kınıyoruz." diye konuştu.

Özmekik, IGMG olarak dünyanın bütün başkanlarına, başbakanlarına, mektuplar gönderdiklerini belirterek, Doğu Türkistan'daki zulme sessiz kalınmaması çağrısı yaptıklarını dile getirdi.

İnsan hakları ile ilgili bir konferansa katılmak için Almanya'dan New York'a gelen Dünya Uygur Kongresi Genel Başkanı İsa Dolkun da AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllardır Doğu Türkistan'da insanlık dışı zulümler yapıldığını vurguladı.

Dolkun, " BM'den, ABD'den, Türkiye'den ve dünyanın diğer ülkelerinden insanlık namına, hiç günahı olmadığı halde işkence gören, tutuklanan Doğu Türkistan halkına sahip çıkmalarını, Çin'e yaptığı zulümleri durdurması için baskı yapmalarını istiyoruz." dedi.

Yaklaşık bir saat süren protesto gösterisi, okunan Kur'an-ı Kerim ve duaların ardından sonra erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 02:07 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, New York, Doğu Türkistan, Güncel
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