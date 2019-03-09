Son Dakika Haberleri: New York'ta Dünya Kadınlar Günü Gösterisi

New York'ta Dünya Kadınlar Günü Gösterisi

13 dakika önce

NEW ABD'nin New York kentinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gösteri düzenlendi.

New York'ta Dünya Kadınlar Günü Gösterisi, System.String[]
NEW ABD'nin New York kentinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gösteri düzenlendi.

New York'un ünlü mekanlarından Union Meydanı'nda bir araya gelen çok sayıda kişi düzenledikleri gösteride, kadın haklarına saygı çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın maskotuna da yer verilen gösteride birçok çalışma kolundan kadının şartlarının düzeltilmesi için de pankartlar açıldı.

Union Meydanı çevresinde gösteri nedeniyle New York Polisi de geniş güvenlik önlemi aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 06:17 Kaynak: AA

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