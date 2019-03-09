New York'ta Dünya Kadınlar Günü Gösterisi
13 dakika önce
NEW ABD'nin New York kentinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gösteri düzenlendi.
NEW ABD'nin New York kentinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gösteri düzenlendi.
New York'un ünlü mekanlarından Union Meydanı'nda bir araya gelen çok sayıda kişi düzenledikleri gösteride, kadın haklarına saygı çağrısı yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın maskotuna da yer verilen gösteride birçok çalışma kolundan kadının şartlarının düzeltilmesi için de pankartlar açıldı.
Union Meydanı çevresinde gösteri nedeniyle New York Polisi de geniş güvenlik önlemi aldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 06:17 Kaynak: AA
Nusret'ten Dünyadaki Tüm Kadınlara Davet: Siz Olmasaydınız Biz Olmazdık
Erkeklerin Konuştuğu, 'kadın Olmak' Paneline Kadınlardan Tepki
Gazeteci Abdurrahman Dilipak, 8 Mart'ı Kutlayanlara Küfür Etti
Emine Erdoğan'ın Davetine, Nil Karaibrahimgil Anlattığı Hikayeyle Damga Vurdu!