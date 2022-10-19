New York'ta düzensiz göçmenler için yapılan acil durum çadırları faaliyete geçti

NEW ABD'nin New York eyaletinde düzensiz göçmenler için yapımı tamamlanan mülteci kabul ve yardım merkezi faaliyete geçerken, hazırlanan çadırlar ilk konuklarını ağırlamaya başladı.

New York'taki Randall's Adası'nda, düzensiz göçmenlerin ilk karşılanma merkezi olarak tasarlanan İnsani Acil Müdahale ve Yardım Merkezi (HERRC) açıldı. Venezuela'dan gelen bir grup düzensiz göçmen adadaki yardım çadırlarına yerleştirildi.

Manhattan'ın doğu yakasını çevreleyen Hudson Nehri'nde bulunan Randall's Adası'na ilk göçmenlerin gelişiyle birlikte çadırların bulunduğu alanda güvenlik önlemlerinin artırıldığı, güvenlik ekiplerinin adada nöbet tuttuğu gözlendi.

AA'nın daha önce inşa sürecini görüntülediği ve şimdilik sadece bekar erkek sığınmacıların kabul edildiği 500 kapasiteli kabul ve yardım merkezi, gerekli durumlarda 1000 kişiyi ağırlayacak şekilde hızlıca dizayn edilebilecek.

New York Belediyesi yetkililerinin bildirdiğine göre, sığınmacılara sıcak duş ve çamaşırhane hizmeti de sağlanacak olan HERRC tesisinde, gerekli görülmesi durumunda kadınlar da bazı çadırlara yerleştirilecek.

Çoğunlukla Texas'tan otobüslerle New York'a gönderilen düzensiz göçmenlerin kayıt ve ilk yardım işlemlerinin yapılacağı çadırlarda yatak ve yemek masalarının dışında, televizyon, kanepe, masa oyunları, uluslararası aramalara açık telefonlar bulunuyor.

New York'taki mevcut barınaklarda yer kalmamıştı

New York'ta 50 bin civarında evsizin yaşadığı barınaklardaki nüfus, son birkaç aydır sınır bölgelerinden gönderilen düzensiz göçmenlerle 60 binin üzerine çıkmış, bazı sığınmacılar boş oteller ve kamplara yerleştirilmişti.

Daha önce sığınmacılar için 23 acil durum barınağı yaptığını ve şehirdeki bazı otellerin de gelenler için kullanıma açıldığını belirten New York Belediye Başkanı Eric Adams, düzensiz göçmen kriziyle daha iyi mücadele edebilmek için 7 Ekim'de olağanüstü hal ilan etmişti.

ABD'ye giren düzensiz göçmenler, sınır polisi tarafından kayıtları yapılarak otobüslerle barınaklara götürülüyor. İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, kendilerine bildirilen mahkeme tarihine kadar ABD içinde istediği yere gitmekte serbest bırakılıyor.

Texas ve Florida gibi Cumhuriyetçi eyaletler, göçmen yükünü tek başlarına kaldıramayacakları şikayetiyle düzensiz göçmenlerin bir kısmını başkent Washington, New York, Massachusetts gibi Demokratların çoğunlukta olduğu eyaletlere gönderiyor.