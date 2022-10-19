New York'ta düzensiz göçmenler için yapılan acil durum çadırları faaliyete geçti - Son Dakika
Üye Girişi

New York'ta düzensiz göçmenler için yapılan acil durum çadırları faaliyete geçti

19.10.2022 23:04
New York'ta düzensiz göçmenler için yapılan acil durum çadırları faaliyete geçti

NEW ABD'nin New York eyaletinde düzensiz göçmenler için yapımı tamamlanan mülteci kabul ve yardım merkezi faaliyete geçerken, hazırlanan çadırlar ilk konuklarını ağırlamaya başladı.

NEW ABD'nin New York eyaletinde düzensiz göçmenler için yapımı tamamlanan mülteci kabul ve yardım merkezi faaliyete geçerken, hazırlanan çadırlar ilk konuklarını ağırlamaya başladı.

New York'taki Randall's Adası'nda, düzensiz göçmenlerin ilk karşılanma merkezi olarak tasarlanan İnsani Acil Müdahale ve Yardım Merkezi (HERRC) açıldı. Venezuela'dan gelen bir grup düzensiz göçmen adadaki yardım çadırlarına yerleştirildi.

Manhattan'ın doğu yakasını çevreleyen Hudson Nehri'nde bulunan Randall's Adası'na ilk göçmenlerin gelişiyle birlikte çadırların bulunduğu alanda güvenlik önlemlerinin artırıldığı, güvenlik ekiplerinin adada nöbet tuttuğu gözlendi.

AA'nın daha önce inşa sürecini görüntülediği ve şimdilik sadece bekar erkek sığınmacıların kabul edildiği 500 kapasiteli kabul ve yardım merkezi, gerekli durumlarda 1000 kişiyi ağırlayacak şekilde hızlıca dizayn edilebilecek.

New York Belediyesi yetkililerinin bildirdiğine göre, sığınmacılara sıcak duş ve çamaşırhane hizmeti de sağlanacak olan HERRC tesisinde, gerekli görülmesi durumunda kadınlar da bazı çadırlara yerleştirilecek.

Çoğunlukla Texas'tan otobüslerle New York'a gönderilen düzensiz göçmenlerin kayıt ve ilk yardım işlemlerinin yapılacağı çadırlarda yatak ve yemek masalarının dışında, televizyon, kanepe, masa oyunları, uluslararası aramalara açık telefonlar bulunuyor.

New York'taki mevcut barınaklarda yer kalmamıştı

New York'ta 50 bin civarında evsizin yaşadığı barınaklardaki nüfus, son birkaç aydır sınır bölgelerinden gönderilen düzensiz göçmenlerle 60 binin üzerine çıkmış, bazı sığınmacılar boş oteller ve kamplara yerleştirilmişti.

Daha önce sığınmacılar için 23 acil durum barınağı yaptığını ve şehirdeki bazı otellerin de gelenler için kullanıma açıldığını belirten New York Belediye Başkanı Eric Adams, düzensiz göçmen kriziyle daha iyi mücadele edebilmek için 7 Ekim'de olağanüstü hal ilan etmişti.

ABD'ye giren düzensiz göçmenler, sınır polisi tarafından kayıtları yapılarak otobüslerle barınaklara götürülüyor. İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, kendilerine bildirilen mahkeme tarihine kadar ABD içinde istediği yere gitmekte serbest bırakılıyor.

Texas ve Florida gibi Cumhuriyetçi eyaletler, göçmen yükünü tek başlarına kaldıramayacakları şikayetiyle düzensiz göçmenlerin bir kısmını başkent Washington, New York, Massachusetts gibi Demokratların çoğunlukta olduğu eyaletlere gönderiyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
New York borsası düşüşle kapandı New York borsası düşüşle kapandı New York borsası yükselişle kapandı New York borsası yükselişle kapandı

Tam Gemi Şok Denemeleri, New York, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel New York'ta düzensiz göçmenler için yapılan acil durum çadırları faaliyete geçti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:11 Okan Buruk'a canlı yayında büyük sürpriz! Oğlu, elinde pasta ile geldi
23:50 Sakarya'da bisiklet süren 12 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı! Korkunç kaza kameralara yansıdı
23:52 İYİ Parti lideri Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kariyeri çocuk yapmak" sözlerine tepki: 20 yılda en utanç verici 27 saniye
23:48 Galatasaray-Kastamonuspor karşılaşmasının yorumcusu Ahmet Akcan canlı yayında söyledikleriyle dalga konusu oldu
23:16 Oğlu Galatasaray formasıyla ilk golünü kaydetti, eski futbolcu tribünde gözyaşlarını zor tuttu
23:13 Merkez bankasının 10. faiz kararı bugün açıklanacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti, ekonomistler de aynı düşüncede
23:10 Eylül ayında yapılan 13 seçim anketinin ortalaması ortaya çıktı! Sonuç AK Parti ve MHP'yi memnun etmeyecek
23:01 İYİ Partili vekilden dikkat çeken cumhurbaşkanı adaylığı sözleri: Türk milletinin gönlünde yatan, Akşener'in aday olmasıdır
22:51 Galatasaray, sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor'u 7-0 mağlup etti
18:47 Bakan Koca sosyal medyadan açıkladı! Aile hekimleri vatandaşlara ücretsiz kanser taraması yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 02:45:41. #1.12#
SON DAKİKA: New York'ta düzensiz göçmenler için yapılan acil durum çadırları faaliyete geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement