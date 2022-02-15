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New York'ta elektrik faturalarındaki ani artış tepkilere neden oldu - Son Dakika

New York'ta elektrik faturalarındaki ani artış tepkilere neden oldu

15.02.2022 17:04
New York'ta elektrik faturalarındaki ani artış tepkilere neden oldu

NEW ABD'nin New York kentinde, aniden yüzde 300'lere kadar artan elektrik ve gaz faturaları tepkilere yol açtı.

NEW ABD'nin New York kentinde, aniden yüzde 300'lere kadar artan elektrik ve gaz faturaları tepkilere yol açtı.

Vatandaşlar ve siyasiler, eyaletin elektrik, gaz, su gibi altyapı hizmetlerini düzenleyen Halk Servisi Komisyonu'na, 3,5 milyon abonesi bulunan elektrik şirketi ConEd'in yaptığı aşırı zamların incelenmesi çağrısında bulundu.

ConEd tarafından düzenlenen elektrik faturalarındaki bu ayki artışın, bir önceki aya kıyasla yüzde 300'lere kadar yükseldiğine işaret edildi.

New York Valisi Kathy Hochul, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, bu ay faturalarda görülen aşırı artışların, halkın zaten Kovid-19 salgını nedeniyle finansal olarak mücadele ettiği bir zamana denk geldiğine dikkati çekti.

Hochul, "Elektrik, doğal gaz ve akaryakıt fiyatlarında gördüğümüz ani artışlar şiddetli kış şartlarından dolayı bekleniyor olsa da ConEd'i fatura uygulamalarını tekrar gözden geçirmeye çağırıyorum." ifadesini paylaştı.

Özellikle düşük gelirli ailelerin, eyaletin Ev Enerji Yardım Programı'na başvurmalarını isteyen Hochul, söz konusu program için 90 milyon doları federal hükümetten olmak üzere 373 milyon dolar fon ayrıldığını kaydetti.

Artışlarla ilgili ConEd tarafından yapılan açıklamada da fiyatlardaki yükselişin soğuk kış ayları nedeniyle tüketimdeki artıştan ve Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz gibi uluslararası gerilim nedeniyle artan doğal gaz arz maliyetlerinden kaynaklandığı belirtildi.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, New York, Doğalgaz, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel New York'ta elektrik faturalarındaki ani artış tepkilere neden oldu - Son Dakika


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