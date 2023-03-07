New York'ta Empire State binası depremzedeler için kırmızı beyaz renklerle ışıklandırıldı - Son Dakika
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New York'ta Empire State binası depremzedeler için kırmızı beyaz renklerle ışıklandırıldı

07.03.2023 07:13
New York'ta Empire State binası depremzedeler için kırmızı beyaz renklerle ışıklandırıldı

NEW New York'taki Empire State binası, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen depremler nedeniyle Türk bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.

NEW New York'taki Empire State binası, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen depremler nedeniyle Türk bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.

Tarihi bina, 6 Şubat'ta Türkiye'de gerçekleşen felakette hayatını kaybedenler anısına ve sağ kurtulanlara destek amacıyla kırmızı beyaz renklerle ışıklandırıldı.

Bina yönetimi, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, "Bu gece Empire State Binası, 6 Şubat'ta meydana gelen trajik depremin kurbanlarını desteklemek için kırmızı ve beyaz renklerle parlayacak." ifadelerine yer verirken, internet sayfasında iseTürkiye'nin New York Başkonsolosluğu tarafından başlatılan yardım kampanyası hakkındaki bilgileri paylaştı.

Depremin yaşandığı tarihten tam bir ay sonra ikonik binanın sahibi Empire State Realty Trust'ın ışıklandırma kararında, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu ve New York'taki THY ofisinin girişimleri etkili oldu.

Kaynak: AA
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Kahramanmaraş, Empire State, Elbistan, New York, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel New York'ta Empire State binası depremzedeler için kırmızı beyaz renklerle ışıklandırıldı - Son Dakika

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