New York'ta "Ermeni Tasarısını Kınama" mitingi yapıldı - Son Dakika

New York'ta "Ermeni Tasarısını Kınama" mitingi yapıldı

03.05.2021 15:41
New York'ta

Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) tarafından New York'ta "Ermeni Tasarısını Kınama" mitingi yapıldı.

Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) tarafından New York'ta "Ermeni Tasarısını Kınama" mitingi yapıldı.

New York'ta yapılan mitingde sözde Ermeni soykırımının tanınmasına tepki gösterildi. Miting esnasında bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Bu gün yapacağınız mitingi çok değerli bulduğumu ifade etmeliyim. Bir zamanlar Hollandalıların yoğun olması nedeni ile şehrin adı yeni Amsterdam olarak anılmakta idi bu şehir aslında bugün yapılacak mitinginizin anlamını tüm Amerika'ya anlatan simge bir şehirdir. Köleliğin, Asimilasyonun acımasız kollarında yükselmiştir. Sokaklarında ve binalarında binlerce köle Afrikalının ruhları hala acı çekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada şöyle devam etti: "Dolayısıyla bu miting sadece bizim tarih önünde boynumuzu bükecek bir şey yapmadığımız halde haksız yere itham edilmemizi protesto etmek için değil Bu topraklarda yok edilmek istenen Kızılderililer için de anlamlıdır. Bu kentlerin yapımında eziyet görmüş ve ölmüş ama buna rağmen güç bir durum diye adlandırılan alt yapıyı ve binaların yapımını tesis eden ve hakları çiğnenen yüzbinlerce Afrikalı Amerikalı için de önemli olduğunu söylemeliyiz. Bugün Onların ruhlarının yankıladığı Newyork şehrindesiniz .Sesimiz tüm bu haksızlıklara rağmen bizi belgesiz ve bilgisizce suçlayanlar için yükselmelidir".

Mitingde okunan tepki metninde ayrıca şunlar da aktarıldı: "Sesimiz Amerika'yı kurmak için boşaltılan şehir alanlarında, tren güzergahlarında, maden yataklarında katledilen Kızılderililer, Afrika'dan taşınan köleler için ve onların ruhları için daha yüksek çıkmalıdır. Bizi suçlayanlar kanlı ayak izlerine iyi baksınlar oradaki kan izleri sadece Amerika'da değil dünyanın dört bir yanındaki masum insanların, çocukların, kadınların kan izleridir. Şu iyi bilinsin ki tarih unutmaz, Türk asla unutmaz". - ANKARA

New York'ta Ermeni Tasarısını Kınama mitingi yapıldı
New York'ta Ermeni Tasarısını Kınama mitingi yapıldı
New York'ta Ermeni Tasarısını Kınama mitingi yapıldı
New York'ta Ermeni Tasarısını Kınama mitingi yapıldı

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Ermeni, Kınama, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel New York'ta 'Ermeni Tasarısını Kınama' mitingi yapıldı - Son Dakika


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