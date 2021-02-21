New York'ta evsizler, kar fırtınası ile mücadele ediyor - Son Dakika

New York'ta evsizler, kar fırtınası ile mücadele ediyor

21.02.2021 00:01

ABD'de yarım milyonun üzerinde evsiz, zorlu kış şartlarıyla mücadele ederken, sokaklarda yaşayanların sayısı artıyor ve ülkeyi etkisi altına alan kış fırtınası nedeniyle koşullar giderek zorlaşıyor.

ABD'de yarım milyonun üzerinde evsiz, zorlu kış şartlarıyla mücadele ederken, sokaklarda yaşayanların sayısı artıyor ve ülkeyi etkisi altına alan kış fırtınası nedeniyle koşullar giderek zorlaşıyor.

ABD sert kış koşulları nedeniyle zor günler geçirirken, ülkedeki yarım milyondan fazla evsizin de hayatta kalma mücadelesi devam ediyor. Bu yıl özellikle New York'taki evsiz sayısının arttığı bildirilirken, 8.3 milyondan fazla nüfusa sahip kentte her 106 New Yorklu'dan birinin evsiz olduğu kaydedildi. Bu sayı da yaklaşık 80 bin kişiye karşılık geliyor. Evsizler, soğuk havalarda yağmur ve kardan korunmak için genellikle metro istasyonlarına sığınırken, sokakta, metro istasyonlarında veya diğer kamusal alanlarda her gece yaklaşık 4 bin kişinin uyuduğu tahmin ediliyor. Geçtiğimiz Mayıs ayından bu yana Metropolitan Ulaşım Kurumu'nun (MTA), 01: 00-05: 00 saatleri aarasında salgın nedeniyle tren istasyonlarını ve trenleri temizlemek için istasyonları kullanıma kapatmasının ardından kaldırım kenarlarında uyuyan evsiz sayısında da büyük oranda artış oldu.

Kentte yaşayan binlerce evsizden biri olan Marvin Bolton, "Hayat zor, sadece hayatta kalmaya çalışıyorum. Tabiri caizse masaya yemek koymaya çalışıyorum. Kış benim için pek çok şeyi zorlaştırıyor. Çok soğuk ve ben de kış koşullarına uygun donanıma sahip değilim" dedi.

SUÇ ORANLARI ARTIYOR

Korona virüs salgını nedeniyle şehirdeki evsizlerin karıştığı suç olayları da her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz günlerde metroda evsiz Rigoberto Lopez, 14 saat içinde 2 evsizi uykularında öldürerek, 2 kişiyi de yaraladı. Olayın ardından metro istasyonlarında sert güvenlik önlemleri alındı fakat önlemlere rağmen suç oranları artmaya devam ediyor.

İNSANLAR NEDEN EVSİZ KALIYOR?

Araştırmalara göre, evsizliğin başlıca nedenlerinden biri uygun fiyatlı konut eksikliği. Evsiz ailelerle yapılan anketlerde, evsizliği tetikleyen başlıca nedenleri arasında tahliye, aşırı kalabalık konutlar, aile içi şiddet, iş kaybı, tehlikeli konut koşulları, madde bağımlılığı ve psikolojik problemler yer alıyor. Araştırmalarda, evsiz ailelere kıyasla evsiz bekar yetişkinlerin çok daha yüksek oranlarda akıl hastalığı, madde bağımlılığı ve diğer ciddi sağlık sorunlarına sahip olduğu da ortaya kondu. Salgın nedeniyle New Yorkluların yaklaşık olarak 7'de 1'inin işini kaybettiği ve 50 binden fazla insanın tahliye riski altında olduğu da tespit edildi.

(İHA)

New York'ta evsizler, kar fırtınası ile mücadele ediyor
New York'ta evsizler, kar fırtınası ile mücadele ediyor
New York'ta evsizler, kar fırtınası ile mücadele ediyor
New York'ta evsizler, kar fırtınası ile mücadele ediyor
New York'ta evsizler, kar fırtınası ile mücadele ediyor
New York'ta evsizler, kar fırtınası ile mücadele ediyor
New York'ta evsizler, kar fırtınası ile mücadele ediyor

Amerika Birleşik Devletleri, New York, konut, Metro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel New York'ta evsizler, kar fırtınası ile mücadele ediyor - Son Dakika


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