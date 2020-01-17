New York'ta Federalist Society'nin gala yemeği protesto edildi - Son Dakika
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New York'ta Federalist Society'nin gala yemeği protesto edildi

55 dakika önce

Toplanan gruptan görüntüler Toplanan grubun sloganlar atması NEW YORK - Washington merkezli sivil toplum kuruluşu "Federalist Society" tarafından New York kentindeki Metropolitan Kulüp'te onuruna düzenlenen gala yemeğine katılan ABD'nin eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley...

Toplanan gruptan görüntüler

Toplanan grubun sloganlar atması NEW YORK - Washington merkezli sivil toplum kuruluşu "Federalist Society" tarafından New York kentindeki Metropolitan Kulüp'te onuruna düzenlenen gala yemeğine katılan ABD'nin eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley ve organizasyon, kulübün çevresinde protesto edildi.

New York'ta Federalist Society'nin gala yemeği protesto edildi

Washington, New York, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:41 Kaynak: AA
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