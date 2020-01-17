New York'ta Federalist Society'nin gala yemeği protesto edildi - Son Dakika

Toplanan grubun sloganlar atması NEW YORK - Washington merkezli sivil toplum kuruluşu "Federalist Society" tarafından New York kentindeki Metropolitan Kulüp'te onuruna düzenlenen gala yemeğine katılan ABD'nin eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley ve organizasyon, kulübün çevresinde protesto edildi.

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