- New York'ta Floyd gösterilerinde "polisin bütçesini kes" talebi - Son Dakika

- New York'ta Floyd gösterilerinde "polisin bütçesini kes" talebi

NEW YORK - ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolar kapsamında New York'ta belediye binası çevresinde toplanan göstericiler, New York Polis Departmanı'nın bütçesinden kesinti yapılmasını talep etti.

ABD'nin Minnoseta eyaletinin Minneapolis kentinde geçtiğimiz 25 Mayıs'ta siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle ölümünün ardından ülke genelinde başlayan ırkçılık karşıtı protestolar sürüyor. New York kentinde devam eden gösterilerde protestocular, bir kez daha polis teşkilatına ayrılan fonun kesilmesini talep etti. New York Polis Departmanı'nın yıllık bütçesinden kesinti yapılmasını isteyen göstericiler belediye binası önünde bir araya gelerek, "Polis bütçesini kes" şeklinde slogan attı. Göstericiler polis bütçesinden yapılacak kesintinin bakım merkezlerinde kullanılması talebinde bulundu. Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tehlikesinin sürdüğü ülkede protestocular maske takarken, sosyal mesafe kuralına ise uymadı.

Polise ayrılan bütçede kesintiye gidilecek

Protestocular, polise ayrılan finansal kaynakların sosyal hizmetlere yönlendirilmesini istiyor. Haziran ayı başında New York Belediye Başkanı Bill de Blasio New York Polis Departmanı'ndan kesilecek olan bütçeyi gençlere ve sosyal hizmetlere harcama sözü vermişti. NYPD'nin yıllık bütçesi 6 milyar dolar iken, Belediye Başkanı Blasio ne kadar kesinti yapılacağı konusunda detay vermemişti.