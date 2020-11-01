New York'ta Fransa ve Macron'un İslam karşıtlığı protesto edildi - Son Dakika

New York'ta Fransa ve Macron'un İslam karşıtlığı protesto edildi

01.11.2020 23:57

ABD'nin New York şehrinde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı sözleri ve Charlie Hebdo dergisinin yayınladığı Hazdeti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürler protesto edildi.

ABD'nin New York şehrinde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı sözleri ve Charlie Hebdo dergisinin yayınladığı Hazdeti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürler protesto edildi.

Türk Amerikan Yönlendirme Komitesinin (TASC) öncülüğünde New York merkezli ileri gelen Müslüman sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilen protesto, Manhattan'daki Fransa Başkonsolosluğunun bulunduğu binanın önünde yapıldı.

Polisin yoğun güvenlik önlemleri altında binanın karşısındaki kaldırımda toplanan yüzlerce Türk ve Müslüman toplumu üyesi, ellerinde taşıdıkları "Peygamberimize saygı gösterin", "Peygamberimiz onurumuzdur", "İslamofobiye hayır!" şeklinde döviz ve pankartlarla Fransa'nın İslam karşıtı tutumuna tepki gösterdi.

"Avrupa ülkeleri İslam dini üzerinden siyaset yapmayı bırakmalıdır"

Protestoyu organize eden ekipten TASC Başkan Yardımcısı İsrafil Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hazreti Muhammed'e yapılan hakaretlerin kabul edilemez olduğunu belirterek, Batılı ülkelerde trend haline gelen İslam düşmanlığını lanetlediklerini söyledi.

Demir, "Başta Fransa olmak üzere Avrupa ülkeleri İslam dini üzerinden siyaset yapmayı bir an önce bırakmalıdır. İslam dini kimsenin siyasi malzemesi haline gelemeyecek kadar kutsaldır. Barış dini olan İslam'a ve İslam'ın güneşi Hazreti Peygamber'e düşünce özgürlüğü adı altında saldırılar kabul edilemez." dedi.

Müslümanları İslamofobi konusunda daha bilinçli olmaya davet eden Demir, "Tüm Müslümanlar, başta Fransa olmak üzere İslam'a saldıran ülkelerin markalarını kullanmayı bırakmalıdır ve tepkisini göstermelidir." çağrısında bulundu.

Yağmur altında yaklaşık 2 saat süren protesto gösterisi olaysız sona erdi.

New York'ta Fransa ve Macron'un İslam karşıtlığı protesto edildi
New York'ta Fransa ve Macron'un İslam karşıtlığı protesto edildi
New York'ta Fransa ve Macron'un İslam karşıtlığı protesto edildi
New York'ta Fransa ve Macron'un İslam karşıtlığı protesto edildi

New York, Protesto, Fransa, İslam, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel New York'ta Fransa ve Macron'un İslam karşıtlığı protesto edildi - Son Dakika


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