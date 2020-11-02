Son dakika haberi: New York'ta Fransız Konsolosluğu önünde Macron karşıtı protesto - Son Dakika

Son dakika haberi: New York'ta Fransız Konsolosluğu önünde Macron karşıtı protesto
02.11.2020 12:34
Son dakika haberi... ABD'nin New York kentinde bulunan Müslümanlar, Fransa Başkonsolosluğu önünde bir araya gelerek Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı slogan attı.
ABD'nin New York kentinde bulunan Müslümanlar, Fransa Başkonsolosluğu önünde bir araya gelerek Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı slogan attı.
ABD'nin New York kentinde bulunan Fransa Başkonsolosluğu önünde Fransa ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı protesto düzenlendi. Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) öncülüğünde gerçekleştirilen protestoda bir araya gelen Müslümanlar, "Yazıklar olsun Fransa", "Yazıklar olsun Macron" sloganları attı. Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı eylem, olaysız bir şekilde sona erdi.
(İHA)
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