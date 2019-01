New York'ta Göçmenler Adliye Önlerinde Gözaltına Alınıyor"

NEW ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) biriminin New York 'ta mahkeme salonlarına çeşitli nedenlerle giden göçmenleri adliyelerin önünde bekleyerek gözaltına aldığı ve bu sayının 2016'ya göre yüzde 1700 arttığı bildirildi.Merkezi New York'ta bulunan ve göçmenlerin haklarını savunan bir sivil toplum kuruluşu olan Göçmen Savunma Projesi'nin (IDP) yayımladığı raporda, New York'ta çeşitli nedenlerle mahkemeye giden göçmenlerin adliye önünde ICE gözaltılarına maruz kaldığını ortaya koydu.Raporda, ABD Başkanı Donald Trump göreve başlamadan önce 2016 yılında bu alanda sadece 11 gözaltı varken, bu sayının 2018'de yüzde 1700 artarak 187'yi bulduğu vurgulandı.Bazı durumlarda, New York eyalet mahkemesi yetkililerinin de ICE'a gözaltılar konusunda yardım ettiği belirtildi.IDP Yönetici Müdürü Alisa Wellek, yaptığı açıklamada, "Bu rapor, ICE'ın eyalet genelindeki adliyelerdeki gözetim ve gözaltılarını artırdığını gösteriyor. Bu da mahkemelere ulaşma ihtiyacı olan göçmenler için bir kriz oluşturuyor. New York'taki mahkemelerin, göçmenlere kurulan birer tuzağa dönüşmesine izin veremeyiz." değerlendirmesinde bulundu.