New York'ta göçmenler için yapılan acil durum çadırlarının inşası tamamlanıyor - Son Dakika
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New York'ta göçmenler için yapılan acil durum çadırlarının inşası tamamlanıyor

14.10.2022 08:22
New York'ta göçmenler için yapılan acil durum çadırlarının inşası tamamlanıyor

NEW ABD'nin New York eyaletinde düzensiz göçmenlerin sayısındaki hızlı artış nedeniyle yapımı kararlaştırılan acil durum çadırlarının inşaatı tamamlanma aşamasına geldi.

NEW ABD'nin New York eyaletinde düzensiz göçmenlerin sayısındaki hızlı artış nedeniyle yapımı kararlaştırılan acil durum çadırlarının inşaatı tamamlanma aşamasına geldi.

New York'taki Randall's Adası'nda Icahn Stadyumu'nun otoparkında yapımı devam eden bir dizi büyük çadırın inşaatı tamamlanma aşamasına yaklaşırken, adadaki işçiler düzensiz göçmenlerin ilk durağı olacak tesiste gün boyu son rötuşları bitirmeye çalıştı.

AA kameramanının havadan ve yerden görüntülediği adada, otobüslerle New York'a gönderilen göçmenler için en az 500 kişinin kalabileceği şekilde, konaklama, yemek yeme ve tıbbi müdahale işlemlerinin yapılacağı 3 büyük beyaz çadırın hazırlıklarının yapıldığı ve tırlarla malzemelerin taşındığı görüldü.

New York Belediyesinin paylaştığı bilgilere göre, düzensiz göçmen krizine çözüm amaçlı olarak yapımı kararlaştırılan adadaki çadırlarda, gelenler 14 ila 96 saat veya bazı özel durumlarda daha fazla kalabilecek.

New York'a her gün, 5-6 otobüs dolusu düzensiz göçmen ulaşırken, bazı sivil toplum örgütleri gelenlere yiyecek, gıda ve hijyen malzemeleri tedarik etmek için yardımcı oluyor.

Evsizlerin kaldığı barınaklar sığınmacılarla dolmuştu

New York'ta 50 bin civarında evsizin yaşadığı barınaklar, son birkaç aydır sınır bölgelerinden gönderilen düzensiz göçmenlerle dolmuş, bazı sığınmacılar boş oteller ve kamplara yerleştirilmişti.

Daha önce sığınmacılar için 23 acil durum barınağı açtığını ve şehirdeki bazı otellerin de gelenler için kullanıma açıldığını belirten New York Belediye Başkanı Eric Adams, düzensiz göçmen kriziyle daha iyi mücadele edebilmek için 7 Ekim'de olağanüstü hal ilan etmişti.

ABD'ye giren düzensiz göçmenler, sınır polisi tarafından kayıtları yapılarak otobüslerle barınaklara götürülüyor. İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, kendilerine bildirilen mahkeme tarihine kadar ABD içinde istediği yere gitmekte serbest bırakılıyor.

Texas ve Florida gibi Cumhuriyetçi eyaletler, göçmen yükünü tek başlarına kaldıramayacakları şikayetiyle düzensiz göçmenlerin bir kısmını başkent Washington, New York, Massachusetts gibi Demokratların çoğunlukta olduğu eyaletlere gönderiyor.

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Kaynak: AA

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