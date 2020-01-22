New York'ta gün batımı - Son Dakika
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New York'ta gün batımı

25 dakika önce

New York şehrinden gün batımı görüntüleri NEW YORK - ABD'nin New York şehrinde gün batımı güzel görüntü oluşturdu.

New York şehrinden gün batımı görüntüleri NEW YORK - ABD'nin New York şehrinde gün batımı güzel görüntü oluşturdu.

New York'ta gün batımı

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:54 Kaynak: AA
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