New York'ta gün batımı - Son Dakika

New York'ta gün batımı
25 dakika önce
New York şehrinden gün batımı görüntüleri NEW YORK - ABD'nin New York şehrinde gün batımı güzel görüntü oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:54 Kaynak: AA
New York şehrinden gün batımı görüntüleri NEW YORK - ABD'nin New York şehrinde gün batımı güzel görüntü oluşturdu.
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