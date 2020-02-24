New York'ta gün batımı - Son Dakika

New York'ta gün batımı
1 saat önce
Manhattan bölgesinin havadan çekimi Brooklyn Köprüsünün havadan çekimi NEW YORK - ABD'nin New York şehrinde gün batımı sırasında oluşan kızıllık Brooklyn Köprüsü ile birlikte güzel görüntü oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 06:48 Kaynak: AA
Manhattan bölgesinin havadan çekimi
Brooklyn Köprüsünün havadan çekimi NEW YORK - ABD'nin New York şehrinde gün batımı sırasında oluşan kızıllık Brooklyn Köprüsü ile birlikte güzel görüntü oluşturdu.
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