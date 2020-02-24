New York'ta gün batımı - Son Dakika
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New York'ta gün batımı

1 saat önce

Manhattan bölgesinin havadan çekimi Brooklyn Köprüsünün havadan çekimi NEW YORK - ABD'nin New York şehrinde gün batımı sırasında oluşan kızıllık Brooklyn Köprüsü ile birlikte güzel görüntü oluşturdu.

Manhattan bölgesinin havadan çekimi

Brooklyn Köprüsünün havadan çekimi NEW YORK - ABD'nin New York şehrinde gün batımı sırasında oluşan kızıllık Brooklyn Köprüsü ile birlikte güzel görüntü oluşturdu.

New York'ta gün batımı

Amerika Birleşik Devletleri, Brooklyn, New York, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 06:48 Kaynak: AA
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