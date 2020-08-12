New York'ta gün batımı - Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 06:19

Kaynak: AA

Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler

Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü

Bitlis'te 36 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den ikinci dalga uyarısı: Vaka sayıları daha da artacak

Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada

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Denizde bikinisinin iplerini çözen eski manken Lilly Becker, göz göre göre frikik verdi

Yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, kararını verdi: Şimdilik böyle bir düşüncem yok

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Son Dakika: Galatasaray, Oğulcan Çağlayan ile sözleşme imzaladı

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