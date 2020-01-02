New York'ta gün doğumu - Son Dakika

New York'ta gün doğumu
6 saat önce
ABD'nin New York kentinin Manhattan bölgesinde, gün doğumu sırasında gökdelenlerin üzerinde yükselen güneş ışıkları güzel görüntüler oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 04:57 Kaynak: AA
ABD'nin New York kentinin Manhattan bölgesinde, gün doğumu sırasında gökdelenlerin üzerinde yükselen güneş ışıkları güzel görüntüler oluşturdu.
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