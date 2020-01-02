New York'ta gün doğumu - Son Dakika
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New York'ta gün doğumu

6 saat önce

ABD'nin New York kentinin Manhattan bölgesinde, gün doğumu sırasında gökdelenlerin üzerinde yükselen güneş ışıkları güzel görüntüler oluşturdu.

ABD'nin New York kentinin Manhattan bölgesinde, gün doğumu sırasında gökdelenlerin üzerinde yükselen güneş ışıkları güzel görüntüler oluşturdu.

New York'ta gün doğumu

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 04:57 Kaynak: AA
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