New York'ta gün doğumu - NEW - Son Dakika

New York'ta gün doğumu - NEW
7 saat önce
ABD'nin New York kentinin Manhattan bölgesinde, gün doğumu sırasında gökdelenlerin üzerinde yükselen güneş ışıkları güzel görüntüler oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 08:54 Kaynak: AA
ABD'nin New York kentinin Manhattan bölgesinde, gün doğumu sırasında gökdelenlerin üzerinde yükselen güneş ışıkları güzel görüntüler oluşturdu.
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