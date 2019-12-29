New York'ta hahamın evinde saldırı: 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa New York'ta hahamın evinde saldırı: 5 yaralı - Son Dakika

New York'ta hahamın evinde saldırı: 5 yaralı

6 saat önce

ABD'nin New York kentinde bir hahamın evine Hanuka kutlamaları sırasında düzenlenen saldırıda 5 kişi yaralandı.

New York'ta hahamın evinde saldırı: 5 yaralı, System.String[]

ABD'nin New York kentinde bir hahamın evine Hanuka kutlamaları sırasında düzenlenen saldırıda 5 kişi yaralandı.


New York'ta Hanuka kutlamalarının yapıldığı bir hahamın evine kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklı saldırı düzenlendi. Onlarca kişinin bulunduğu evde, saldırgan bıçakla 5 kişiyi yaralayarak kaçtı. Kaçan şüpheli New York polisi tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, saldırıyı düzenleme nedeni bilinmiyor.


Ortodoks Yahudiler Halk Konseyi'nden (OJPAC) yapılan açıklamada, saldırganın büyük bir bıçakla Hanuka kutlamaları


yapıldığı sırada hahamın evine girdiği ve olayın dün akşam yerel saatle 22.00'de yaşandığı belirtildi.


New York Başsavcısı Letitia James, yaşanan facianın ardından, "Nefret suçuna karşı toleransımız yok. Bu korkunç olayın peşini bırakmayacağız" dedi.


Saldırı New York polisinin Yahudi bölgelerinde Yahudi karşıtı olayları önlemek için devriyeyi artıracağına ilişkin açıklamasından sonraki günü gerçekleşti. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da Cuma günü sosyal medya üzerinden, "Nefretin şehrimizde yeri yok" açıklamasını yapmıştı. - NEW YORK

Amerika Birleşik Devletleri, New York, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 12:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump: Çocuklarım için gerekirse görevi bırakırım
Yemen'de meydana gelen saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019 mesaisi yoğun geçti! 19 ülkeyi ziyaret etti Mağaza çalışanı kadının soyguncuyu durdurduğu anlar 6 milyon kez izlendi

Son Dakika Haberleri
18:45 Gergerlioğlu: 2019'un en büyük insan hakkı ihlali insanların kaçırılmasıdır - Son Dakika Haber
18:40 Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında! İlk 11'ler belli oldu - Son Dakika Haber
18:40 CHP Bilecik merkez ilçeye kadın başkan - Son Dakika Haber
18:40 Kazdağları'nda kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika Haber
18:30 Bangladeş'te hava sıcaklığı 4,5 dereceye düştü 50 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika Haber
18:26 HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'den yerli otomobil eleştirisi: İtalya'da yaptırıp getirmişler - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 18:50:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: New York'ta hahamın evinde saldırı: 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]