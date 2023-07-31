New York'ta Hayat Kadınlarının Faaliyetleri Tepkiyle Karşılanıyor - Son Dakika
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New York'ta Hayat Kadınlarının Faaliyetleri Tepkiyle Karşılanıyor

31.07.2023 15:56

Queens'teki pis kırmızı ışık bölgesinde hayat kadınlarının hala faaliyet göstermesi, öfkeli vatandaş ve işçiler tarafından tepkiyle karşılandı. The Post tarafından ortaya çıkarılan yaygın illegal ticaretin ardından, Pazar günü bile bu bölgede işler normal bir şekilde yürüyordu. Polis, fuhuşa yönelik çalışmalarını insan kaçakçılığının mağdurlarını gerekli hizmetlere yönlendirmeye odaklamış ve son yıllarda fuhuş için yapılan tutuklamaları önemli ölçüde azaltmıştır. Ancak fuhuş, her türlüsüyle hala yasaklanmış durumda.

Queens'teki pis kırmızı ışık bölgesinde hayat kadınlarının hala faaliyet göstermesi, öfkeli vatandaş ve işçiler tarafından tepkiyle karşılandı. The Post tarafından ortaya çıkarılan yaygın illegal ticaretin ardından, Pazar günü bile bu bölgede işler normal bir şekilde yürüyordu.

New York'da hayat kadınlarının en işlek cadde üzerinde fuhuş pazarlığı yapmalarına karşı bir şey yapmayan polise karşı öfke büyüyor

"Polis hiçbir şey yapmıyor - hiçbir şey!" diye feryat eden Anna Garcia, 42 yaşında ve cep telefonu mağazasında çalışıyor. Flagrant "yeraltı" fuhuş bölgesi, ailelerin yaşadığı mahalleyi uyuşturucu, fuhuş ve alkolle dolduruyor ve Garcia buna "korkunç" diyor.

Bu bölgede yaşayanlar, hafif giyinmiş fahişelerin çocuklara teklifte bulunduğunu bile iddia ediyor ve polisin, bir zamanlar huzurlu olan mahalleyi ele geçiren fahişelere karşı sokak satıcılarına göre daha fazla zaman harcadığını dile getiriyorlar.

New York'da hayat kadınlarının en işlek cadde üzerinde fuhuş pazarlığı yapmalarına karşı bir şey yapmayan polise karşı öfke büyüyor

Maria Valle, altı çocuklu bir anne ve "Bir tanesi 14, bir tanesi 8, bir tanesi 5 yaşında. Bu kızlar, onları içeri çekmeye ve hizmetlerini satmaya çalışıyorlar. Hatta çocuklara bile! Gerçekten zorba davranıyorlar" diye açıklıyor. Valle, sarhoş kişilerin evinin önünde sıraya girdiğini, fahişelerden kaçınmak için 19 yaşındaki oğlunun işten eve yürümek zorunda kaldığını belirtiyor.

Fuhuşla mücadelede, polislerin sokak satıcılarına, fahişelerden daha fazla odaklandığı söyleniyor. Maria Garcia, "Kavga ediyorlar, fiyat konusunda tartışıyorlar, hangi kızın üst kata çıkacağına karar veriyorlar. "Polislerin fahişe kadınlar gibi yiyecek kamyonlarına verdiği tacizi, onların da fuhuş yapan kadınlara göstermesi gerektiğini" söylüyor.

Polis, fuhuşa yönelik çalışmalarını, insan kaçakçılığının mağdurlarını gerekli hizmetlere yönlendirmeye odaklamış ve son yıllarda fuhuş için yapılan tutuklamaları önemli ölçüde azaltmıştır. Ancak fuhuş, her türlüsüyle hala yasaklanmış durumda.

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SON DAKİKA: New York'ta Hayat Kadınlarının Faaliyetleri Tepkiyle Karşılanıyor - Son Dakika
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