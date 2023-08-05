New York'ta Hediye Dağıtımı Etkinliğinde Polis ile Gençler Arasında Arbede - Son Dakika
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New York'ta Hediye Dağıtımı Etkinliğinde Polis ile Gençler Arasında Arbede

05.08.2023 11:24

New York'un Manhattan şehrinde popüler YouTube yayıncısı Kai Cenat'ın hediye dağıtımı etkinliği sırasında çıkan tartışmalar ve taşkınlık nedeniyle polis ile gençler arasında arbede yaşandı. Polis, kalabalığı dağıtmak için bölgeye girişi yasakladı ve uyarılarına uymayan bazı gençler ile yayıncı gözaltına alındı. Olaylarda kimse yaralanmazken bölgedeki trafik felç oldu. Twitch, özellikle gençler tarafından yakından takip edilen bir içerik platformudur.

New York'un Manhattan şehrinde hediye dağıtımı etkinliğine katılanlar ile polis arasında arbede yaşandı.

BÖLGEYE GİRİŞ YASAKLANDI

Popüler YouTube yayıncısı Kai Cenat'ın çekilişle ücretsiz bazı hediyeleri fanlarına dağıtacağını duyurması üzerine Union Meydanı'nı dolduran yüzlerce genç arasında tartışmalar yaşanması üzerine çıkan taşkınlığı yatıştırmak ve kalabalığı dağıtmak için New York Polisi (NYPD) ekipleri bölgeye girişi yasakladı.

KABALIK ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI, POLİSE SALDIRDILAR

İnternet üzerinden yayın yapan Twitch isimli içerik kanalındaki oyunlara katılabilme olanağı sunan oyun konsoluna sahip olmak isteyen kalabalık arasında bir süre sonra tartışma çıktı, bazıları ise polise saldırdı. Polis, olayların daha fazla büyümesini engellemek için Union Meydanı Parkı'nda, çoğu 14-15 yaşındaki gençlerden oluşan gençlerin parkı terk etmesini istedi.

TWITCH YAYINCISI DA GÖZALTINA ALINDI

Polisin uyarısını dinlemeyen bazı gençler ve Twitch yayıncısı Cenat gözaltına alındı. Söz konusu etkinlikte şans eseri kimse yaralanmazken bölgedeki trafik felç oldu.

İşte olay yerinden kareler;

New York'ta Hediye Dağıtımı Etkinliğinde Polis ile Gençler Arasında Arbede
New York'ta Hediye Dağıtımı Etkinliğinde Polis ile Gençler Arasında Arbede
New York'ta Hediye Dağıtımı Etkinliğinde Polis ile Gençler Arasında Arbede
New York'ta ünlü fenomeninin oyun konsolu dağıtımında çıkan arbededen kareler! Ünlü yayıncı da gözaltına alındı
New York'ta Hediye Dağıtımı Etkinliğinde Polis ile Gençler Arasında Arbede
Kaynak: AA
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