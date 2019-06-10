Son Dakika Haberleri: New York'ta helikopter gökdelene çarptı
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New York'ta helikopter gökdelene çarptı

2 saat önce

ABD'nin New York kentinin Manhattan bölgesinde bir helikopterin gökdelene çarparak düştüğü bildirildi.

New York'ta helikopter gökdelene çarptı, System.String[]
ABD'nin New York kentinin Manhattan bölgesinde bir helikopterin gökdelene çarparak düştüğü bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 09:53 
Amerika Birleşik Devletleri, New York, Ekonomi
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