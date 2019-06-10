New York'ta helikopter gökdelene çarptı
2 saat önce
ABD'nin New York kentinin Manhattan bölgesinde bir helikopterin gökdelene çarparak düştüğü bildirildi.
ABD
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 09:53
'nin New York
kentinin Manhattan bölgesinde bir helikopterin gökdelene çarparak düştüğü bildirildi.
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