Son Dakika Haberleri: New York'ta helikopter kazası: En az 1 kişi hayatını kaybetti
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New York'ta helikopter kazası: En az 1 kişi hayatını kaybetti

2 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde bir helikopter, gökdelen üzerine indiği sırada kaza yaptı. Olayda en az bir kişi hayatını kaybetti.

New York'ta helikopter kazası: En az 1 kişi hayatını kaybetti, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde bir helikopter, gökdelen üzerine indiği sırada kaza yaptı. Olayda en az bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yerel saatle 14: 00 civarında gerçekleşen kaza, iş merkezlerinin yoğun olduğu Manhattan bölgesindeki 7'nci cadde üzerinde bir binaya helikopterin iniş yaptığı anda yaşandı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 10:38 
Amerika Birleşik Devletleri, New York, Dünya
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