New York'ta her 4 kişiden 1'i aşılandı

New York eyalet verilerine göre, her 4 New Yorkludan 1'ine en az bir doz Covid-19 aşısı uygulandı. New York Valisi Andrew Cuomo sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 1 milyondan fazlasının son 7 günde olmak üzere yaklaşık 7.5 milyon toplam dozun eyalet genelinde uygulandığını duyurdu. 5 milyondan fazla New Yorkluya (eyalet nüfusunun yüzde 25.3'ü) en az 1 doz aşı uygulandığı ve yüzde 13'ünün de tamamen aşılandığı ifade edildi.Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne (CDC) göre ülke çapında Amerikalıların yüzde 23.9'una en az 1 doz aşı uygulandı ve yüzde 13' ise tamamen aşılandı.