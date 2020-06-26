New York'ta hilal - Son Dakika

New York'ta hilal

Özgürlük Heykeli silüetinde gün batımı Empire State binası üzerinde görülen hilal görüntüleri NEW YORK - ABD'nin New York kentindeki Özgürlük Kulesi (Empire State) üzerinde gece vakti görülen hilal güzel görüntü oluşturdu.

Özgürlük Heykeli silüetinde gün batımı

Empire State binası üzerinde görülen hilal görüntüleri NEW YORK - ABD'nin New York kentindeki Özgürlük Kulesi (Empire State) üzerinde gece vakti görülen hilal güzel görüntü oluşturdu.

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 10:05 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya New York'ta hilal - Son Dakika Dünya

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