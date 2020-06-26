New York'ta hilal

Özgürlük Heykeli silüetinde gün batımı Empire State binası üzerinde görülen hilal görüntüleri NEW YORK - ABD'nin New York kentindeki Özgürlük Kulesi (Empire State) üzerinde gece vakti görülen hilal güzel görüntü oluşturdu.
Özgürlük Heykeli silüetinde gün batımı
Empire State binası üzerinde görülen hilal görüntüleri NEW YORK - ABD'nin New York kentindeki Özgürlük Kulesi (Empire State) üzerinde gece vakti görülen hilal güzel görüntü oluşturdu.
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26.06.2020 10:26:27. #1.13#