New York'ta hilal

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Yunanistan'dan bir küstah hamle daha! Türkiye'yi Ayasofya konusunda UNESCO'ya şikayet etti

Sırbistan'da ilk kez başörtülü bir kadın milletvekili seçildi

Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu

Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu