Son dakika haber | New York'ta huzurevinde korkutan yangın
23.03.2021 11:28
Son dakika haberleri... ABD'nin New York kentinde bulunan bir huzurevinde yangın çıktı.
ABD'nin New York kentinde bulunan bir huzurevinde yangın çıktı. İçeride mahsur kalanların olduğu bildirildi.
ABD'nin New York kentinin Spring Valley bölgesinde yer alan bir bakımevinde yerel saatle 01.30 sıralarında geniş çaplı yangın çıktı. Olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevlerin kısa sürede yayılarak sardığı binanın bir kısmın çöktüğü bildirildi. İçeride mahsur kalanlar olduğu, kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü aktarıldı. Şu ana kadar ölü ya da yaralı olup olmadığına yönelik bir açıklama yapılmazken, yangının nedeni de henüz bilinmiyor.
(İHA)
Son Dakika Fal ve büyü vurgunu! Talihsiz kadın 625 bin lirayı böyle kaptırdı Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Fenerbahçe derbisi sonrası arkadaşlarından özür diledi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Piyasalardaki dalgalanma sonrası vatandaş 7,5 milyar dolar sattı Son dakika! AK Partili Ünal'dan "Kabine değişikliği olacak mı?" sorusuna yanıt: Cumhurbaşkanı yeni bir düzenlemeye gidecektir "Eşofmandan bıktım" diyen Nurgül Yeşilçay, derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi Yaşlı çift eve döndüklerinde karşılaştıkları hırsızlar tarafından öldürülmüş Mohamed'in çantasını kimin çaldığı belli oldu! O anlar kameralara saniye saniye yansıdı Son Dakika: Borsa İstanbul'da iki kez durdurulan işlemler tekrar başladı