- New York'ta huzurevinde korkutan yangın - Son Dakika

- New York'ta huzurevinde korkutan yangın
23.03.2021 20:41
- New York'ta huzurevinde korkutan yangın ABD'nin New York kentinde bulunan bir huzurevinde yangın çıktı.
- New York'ta huzurevinde korkutan yangın
NEW YORK - ABD'nin New York kentinde bulunan bir huzurevinde yangın çıktı. İçeride mahsur kalanların olduğu bildirildi.
ABD'nin New York kentinin Spring Valley bölgesinde yer alan bir bakımevinde yerel saatle 01.30 sıralarında geniş çaplı yangın çıktı. Olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevlerin kısa sürede yayılarak sardığı binanın bir kısmın çöktüğü bildirildi. İçeride mahsur kalanlar olduğu, kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü aktarıldı. Şu ana kadar ölü ya da yaralı olup olmadığına yönelik bir açıklama yapılmazken, yangının nedeni de henüz bilinmiyor.
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