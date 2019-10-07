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New York'ta iklim değişikliği protestosu

45 dakika önce

NEW ABD'nin New York'un kentinde iklim değişikliğine karşı düzenlenen protesto gösterisinde yaklaşık 85 kişi gözaltına alındı.

New York'ta iklim değişikliği protestosu, System.String[]

NEW ABD'nin New York'un kentinde iklim değişikliğine karşı düzenlenen protesto gösterisinde yaklaşık 85 kişi gözaltına alındı.

Gösteri, kendilerine "Yokoluş İsyanı" (Extinction Rebellion) adı veren grup tarafından New York'un finans merkezi Wall Street bölgesinde yapıldı.

Battery Park civarında başlayan gösteride katılımcılar, ellerinde iklim değişikliği karşıtı döviz ve pankartlar taşıdı, sloganlar attı.

Göstericiler arasında omuzlarda taşınan ve üzerinde "Geleceğimiz" yazılı siyah örtüyle kaplı bir tabut dikkati çekti.

Bazı göstericilerin, Wall Street finans bölgesinin en ünlü sembolü olan bronz boğa heykeli üzerine çıkarak sahte kan ile boyaması ve sokak ortasına uzanarak yolu araç trafiğine kapaması nedeniyle polis yaklaşık 85 kişiyi gözaltına aldı.

Göstericiler daha sonra polis kordonu altında Wall Street bölgesinden Washington Square Park'a doğru yürüdü.

İklim değişikliğine karşı uluslararası boyutta başlatılan gösteriler kapsamında Avrupa ve Avustralya'nın bazı şehirlerinde de eylemler düzenleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Wall Street, New York, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 09:58 Kaynak: AA
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