New York'ta iklim değişikliği protestosu - Son Dakika

New York'ta iklim değişikliği protestosu
03.04.2021 00:57
Metro istasyonu üstünde oturan kişi Polisin merdivenle tırmanması Polisin eylemci ile konuşması Gözaltına alınması ABD - İklim değişikliği aktivistleri Cuma günü Manhattan, New York'ta Bank of America'nın önünde bir protesto düzenledi.
Metro istasyonu üstünde oturan kişi
Polisin merdivenle tırmanması
Polisin eylemci ile konuşması
Gözaltına alınması ABD - İklim değişikliği aktivistleri Cuma günü Manhattan, New York'ta Bank of America'nın önünde bir protesto düzenledi. İki protestocu metro istasyonunun çıkışına tırmandı ve polis iki protestocuyu indirdikten sonra tutukladı. Protestocular "İklim ölümüne fon sağlamayı durdurun" ve "İklim felaketine fon sağlamayı bırakın" yazılı pankartlar açtılar.
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