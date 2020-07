New York'ta ilk kez Müslüman bir polis bölge amirliğine atandı - Son Dakika

NEW ABD'nin New York şehrinde ilk defa Müslüman bir polis, New York Polis Departmanı (NYPD) bölge amirliği görevine getirildi.

Aynı zamanda New York Müslüman Polisler Derneği Başkanı olan Pakistan kökenli Başkomiser Adeel Rana, NYPD 84 Bölge Amirliği görevine atandı.

Rana, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu belirterek, "Bu toplumumuz, gençlerimiz ve Batı ülkelerinde İslam'ın pozitif imajını öne çıkarmak adına mücadele edenler için gurur verici bir olay." dedi.

Yeni görevinde Müslüman toplumu en iyi şekilde temsil etmek ve herkese iyi bir rol modeli olmak için elinden geleni yapacağını kaydeden Rana, "Umarım bizden sonra gelen yeni nesiller için bir dönüm noktası olur." ifadelerini kullandı.