New York'ta ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi - Son Dakika
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New York'ta ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi

22.05.2022 03:06
New York'ta ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi

NEW New York'ta ilk defa bir kişide maymun çiçeği virüsüne rastlandığı bildirildi.

NEW New York'ta ilk defa bir kişide maymun çiçeği virüsüne rastlandığı bildirildi.

New York Sağlık Departmanınca yapılan açıklamada, eyalet sınırları içerisinde ilk defa bir kişide maymun çiçeği virüsüne rastlandığı, hastayla temas halinde olabilecek kişilere ulaşmaya çalışıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Hastalık Kontrol Merkezi (CDC) tarafından söz konusu kişinin izole edildiği ve tedavisine başlandığı belirtildi.

Yetkililer, perşembe günü, Afrika dışında nadiren görülen ve grip benzeri semptomlara neden olabilen bir virüs olan iki olası maymun çiçeği vakasını araştırdıklarını açıklamıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), şimdiye kadar 80 maymun çiçeği vakasını doğrularken 50 vaka henüz araştırılıyor.

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken Batı Afrika türünün her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

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Kaynak: AA

Batı Afrika, New York, Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel New York'ta ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi - Son Dakika


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