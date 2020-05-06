New York'ta iptal edilen başkanlık ön seçimlerinin yapılmasına karar verildi - Son Dakika

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde ABD'de 16 eyalette ön seçimler ertelenmiş ve vatandaşların posta yoluyla oy kullanması tavsiye edilmişti.

Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden lehine başkanlık yarışından çekilen Demokrat aday Bernie Sanders'ın kampanya yetkilileri ve taraftarları ise Sanders lehine seçilmesi muhtemel delegeler nedeniyle iptal kararına karşı çıkmıştı.

New York Seçim Kurulu, 27 Nisan'da, eyalette etkili olan Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirleri gerekçe göstererek 23 Haziran'da yapılması planlanan Demokrat Parti ön seçimlerini iptal etme kararı aldığını duyurmuştu.

Ön seçimlerin yapılması kararının Sanders'ın seçmenleri tarafından memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.

Torres, ön seçim iptalinin en temel hak ihlali olacağına dikkati çekerek, "Demokrat seçmenlerin kendi görüşlerini destekleyecek delegeleri seçme fırsatının ellerinden alınması kabul edilemez." ifadelerine yer verdi.

New York Federal Bölge Mahkemesi Hakimi Analisa Torres, Demokrat Başkan aday adayları Bernie Sanders ile Andrew Yang'ın ön seçimlerde temsil hakkının olmamasının anayasaya aykırı olduğuna hükmederek iptal kararını bozdu.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilen New York Demokrat Parti başkanlık ön seçimlerinin 23 Haziran'da yapılması kararlaştırıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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