Son Dakika Haberleri: New York'ta İslamofobi'ye Karşı "Birlik" Protestosu

New York'ta İslamofobi'ye Karşı "Birlik" Protestosu

14 dakika önce

NEW New York'ta Times Meydanında toplanan Müslüman, Hristiyan ve Yahudi toplumundan göstericiler, İslamofobi karşıtı protesto düzenledi.

New York'ta İslamofobi'ye Karşı
NEW New York'ta Times Meydanında toplanan Müslüman, Hristiyan ve Yahudi toplumundan göstericiler, İslamofobi karşıtı protesto düzenledi.

Yeni Zelanda'da Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen terör saldırısının ardından Müslüman, Hristiyan ve Yahudi toplumundan göstericiler, Times Meydanı'nda İslamofobi'ye karşı birlik mesajı vermek için bir araya geldi.

Gösteri sırasında Kur'an-ı Kerim okundu.

Rahip Robert Johnson, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'da yaşanan saldırıdan büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Bugün burada Müslüman kardeşlerimizle dayanışma için buradayız. Hangi dini gruba olursa olsun, şiddetin her türlüsü yanlış ve şeytani." dedi.

Yahudi din adamı Michael de her türlü ırkçılığa ve nefret söylemine karşı olduğunu, yaşananlar karşısında toplumların, artan beyaz ırkçılığına karşı bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı.

New York'ta yaşayan Yeni Zelandalı Stephanie isimli gösterici ise ülkesinde yaşananlardan üzüntü duyduğunu söyledi.

Yeni Zelanda'nın herkese kucak açan, destek veren bir ülke olduğunu olduğunu belirten Stephanie, "Bugün kardeşlerime destek olmak için buradayım." dedi.

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) Eş Başkanı Halil Mutlu ise Türk Amerikan toplumunun bu çirkin saldırıyı en güçlü şekilde kınadığını söyledi .

Bu terör saldırısının sadece Müslümanlara değil, tüm insanlığa karşı işlendiğini belirten Mutlu, dünyada milyonlarca kişinin Müslümanların acısını paylaştığını ve ortak çıkan sesin ve birliğin, nefreti ve beyaz ırkçılığını yeneceğini vurguladı.

Beyaz Saray önünde toplanan Amerikalı Müslüman sivil toplum üyesi yüzden fazla gösterici de Trump yönetiminin İslamofobik politikalarını protesto etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:31 Kaynak: AA

New York, Güncel
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