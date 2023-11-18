 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
New York'ta İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto - Son Dakika

New York'ta İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto

ABD'nin New York kentinde binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması için protesto düzenledi. Manhattan'daki Milli Kütüphane önünde toplanan aktivistler, şehir trafiğini felç ederek Milli Postane binasına kadar yürüdü. Grup, Gazze için acil ateşkes yapılmasını ve ABD'nin İsrail'e yardımlarına son vermesini talep etti. Protestoya katılanlar arasında barış yanlısı İsrail asıllı ABD vatandaşları da vardı. Yürüyüş sırasında Filistin lehine slogan atan göstericilerle az sayıdaki İsrail yanlıları arasında tansiyon yaşandı ve polis müdahale etti. Protestocu grup, sosyal medya üzerinden Filistin'in devam eden kolonizasyonu ve Gazze'deki soykırımın durdurulması için destek çağrısı yaptı.

18.11.2023 04:51  - Güncelleme: 08:20

ABD'nin New York kentinde, binlerce kişi İsrail'in Gazze'ye Şeridi'ne yönelik saldırılarının durdurulması için protesto düzenledi.

ŞEHİR TRAFİĞİNİ FELÇ ETTİLER

Manhattan'daki Milli Kütüphane önünde toplanan binlerce aktivist, 5. Cadde'den 8. Cadde'deki Milli Postane binasına kadar yürüyerek şehir trafiğini felç etti.

Biden ve Netanyahu'yu çıldırtacak görüntü! New York'ta binlerce kişi, İsrail'in saldırılarını protesto etti

İSRAİL ASILLI ABD VATANDAŞLARI DA VARDI

Gazze için acil ateşkes yapılmasını isteyen grup, ABD'nin İsrail'e yardımlarına son vermesi çağrısında bulundu. Sosyal medya üzerinden organize olarak çok büyük bir kalabalık toplayan aktivistler arasında barış yanlısı bazı İsrail asıllı ABD vatandaşları da yer aldı.

Biden ve Netanyahu'yu çıldırtacak görüntü! New York'ta binlerce kişi, İsrail'in saldırılarını protesto etti

FİLİSTİN LEHİNE SLOGANLAR ATTILAR

Saatler süren yürüyüş esnasında Filistin lehine slogan atan göstericilerle, az sayıdaki İsrail yanlıları arasında zaman zaman tansiyon yükseldi. Polis bazı göstericilere müdahale etti.

Biden ve Netanyahu'yu çıldırtacak görüntü! New York'ta binlerce kişi, İsrail'in saldırılarını protesto etti

SOSYAL MEDYADAN DA DESTEK İSTEDİLER

Protestocu grup sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Filistin'in devam eden kolonizasyonu ve Gazze'deki soykırımın" durdurulması için destek istedi.

Kaynak: AA

New York, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel New York'ta İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto - Son Dakika


Son Dakika
08:08 Real Madrid formasını bir maçta bile giyemeyen Arda Güler gittiği gibi geri dönüyor
07:56 Haluk Bilginer'in koronavirüse yakalandığı iddiası yalanlandı
07:40 Acun Ilıcalı, Süper Lig ekibi Kasımpaşa'yı satın alacağı iddialarına yanıt verdi
04:51 New York'ta İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto
00:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Scholz ile basın toplantısı dünya basınında geniş yankı buldu
23:34 İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Alman gazeteciye verdiği cevap çok şıktı
22:55 İspanya'da emekli askerler, Başbakan Sanchez'in görevden alınmasını istedi
22:01 Kassam güçleri, işgalci İsrail askerlerine Gazze'de kabusu yaşattı
21:03 Alman muhabirin sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Siz niye rahatsız olmuyorsunuz?
21:01 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan düzensiz göç ile ilgili net mesaj: Asla izin vermeyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2023 08:23:39. #1.12#
SON DAKİKA: New York'ta İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement