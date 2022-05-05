New York'ta İsrail'in kuruluşunu kutlayan Yahudi öğrencilere Filistinlilerden protesto - Son Dakika
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New York'ta İsrail'in kuruluşunu kutlayan Yahudi öğrencilere Filistinlilerden protesto

05.05.2022 22:56
New York'ta İsrail'in kuruluşunu kutlayan Yahudi öğrencilere Filistinlilerden protesto

NEW New York'taki üniversite kampüsünde Yahudi öğrencilerin kutladığı İsrail'in bağımsızlık günü Filistinli öğrenciler ve İsrail karşıtı Ortodoks Yahudilerce protesto edildi.

NEW New York'taki üniversite kampüsünde Yahudi öğrencilerin kutladığı İsrail'in bağımsızlık günü Filistinli öğrenciler ve İsrail karşıtı Ortodoks Yahudilerce protesto edildi.

Brooklyn College Filistin İçin Adalet Öğrencileri (BC-SJP) isimli grup, İbrani takvimine göre 5 Mayıs'a denk gelen İsrail'in kuruluşu kutlamalarını protesto etti.

Brooklyn College ana kampüsündeki toplanma alanında, İsrail bayraklarıyla "Yom Haatzmaut" kutlaması yapan Yahudi öğrencilere Filistin taraftarları "Filistinlilerin yerinden edilmesi ve etnik temizlik kutlanacak bir şey değil." diyerek tepki gösterdi.

Filistin bayrakları taşıyan BC-SJP üyesi öğrenciler, kampüslerinde "siyonizme yer olmadığını" vurguladı ve Brooklyn College Başkanı Michelle Anderson'ı da İsrail'e yaptığı ziyaretten dolayı protesto ettiklerini belirtti.

Ortodoks Yahudilerden Filistinli öğrencilere destek

New York'ta Yahudi toplumunun en kalabalık yaşadığı yerlerden Brooklyn kentindeki protestoda, Nutrei Karta International adlı Ortodoks Yahudi grubu da Filistinli öğrencileri destekledi.

Zaman zaman Yahudi öğrencilerle tartışan örgütün sözcüsü Haham David Feldman, "siyonist" İsrail devletinin tüm Yahudileri temsil etmediğini vurgulayarak Tel Aviv'in hem kendisi gibi düşünmeyen Yahudilere hem de Filistinlilere karşı kabul edilemeyecek bir tutum içinde olduğunu ifade etti.

Feldman, "Bir Yahudi olarak söylüyorum ki bu can sıkıcı kutlama halkımızı utandırmaktadır. Bu siyonist hareket, bizim inancımıza ve halkımızın çıkarlarına tamamen terstir. İsrail devletinin kurulması bir felakettir, Tanrı'nın emrine karşı gelmektir." diye konuştu.

İbrani takvimine göre 5 Mayıs'a denk gelen ancak resmi olarak 14 Mayıs 1948 tarihi baz alınarak yapılan İsrail'in kuruluşu kutlamaları, her yıl 15 Mayıs'ta bu günü "Büyük Felaket" (Nekbe) olarak adlandıran Filistinliler tarafından protesto ediliyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel New York'ta İsrail'in kuruluşunu kutlayan Yahudi öğrencilere Filistinlilerden protesto - Son Dakika


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