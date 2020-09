New York'ta kapalı mekanlarda sınırlı şekilde yemek yenilmesine izin verildi - Son Dakika

New York Valisi Andrew Cuomo, eyalette kapasitenin yüzde 25 ile sınırlı olması koşuluyla, 30 Eylül tarihinden itibaren binlerce restoranda kapalı alanlarda yemek yenilmesine müsaade edileceğini söyledi.

ABD'nin New York eyaleti, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında aylarca kapalı olan restoranların iç mekanlarında yemek yenilmesine yönelik uzun zamandır beklenen açıklamayı eyalet valisi yaptı. New York Valisi Andrew Cuomo düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, kapasitenin yüzde 25 ile sınırlı olması koşuluyla, 30 Eylül tarihinden itibaren binlerce restoranda kapalı alanlarda yemek yenilmesine müsaade edileceğini söyledi.

Cuomo, 1 Kasım'dan itibaren kapasiteyi yüzde 50'ye çıkarabileceklerini söyledi

Vali Cuomo, enfeksiyon oranlarına bağlı olarak 1 Kasım'da yapılacak yeniden değerlendirmenin ardından kapasiteyi yüzde 50'ye çıkarabileceklerini söyledi. Cuomo, daha önce yasağın kaldırılmasının, 33 binden fazla kişinin ölümüne yol açan New York'ta virüsün yeniden canlanmasına yol açabileceğini endişesiyle sıcak bakmadığını ifade etti. Cuomo, "Ayrıca restoranlarda yemek yiyenlerin ateşini ölçmeleri ve bir salgın durumunda temas takibi bilgi toplamaları gerekecektir. Eyalet, müşterilerin uygun olmayan restoranları ve korona virüs kurallarına uymayanları isimsiz olarak bildirebilecekleri bir ihbar hattı sistemi kuracak" ifadelerini kullandı.

New York'ta, salgın nedeniyle büyük bir ekonomik çöküntü yaşanıyor

New York eyaletinde, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar salgından kurtulamayacağına dair derin endişelere yol açarken şehirde büyük bir ekonomik çöküntünün yaşandığı belirtildi. Cuomo yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ı, suçlayarak korona virüs salgını sırasında Trump'ın kente fon sağlamayı kestiğini, Trump'ın kenti öldürmeye çalıştığını belirtmişti.

Ülke çapında ölü sayısı 195 bini geçti

ABD, Covid-19 salgınında en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor. Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 195 bin 239'a yükseldi, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı 6 milyon 549 bin 475'e ulaştı. Ülkede salgından en çok etkilenen eyalet sıralamasında dördüncü sırada yer alan New York'ta vaka sayısı 474 bin 208 olurken, virüs kaynaklı ölü sayısının 33 bin 105'e yükseldiği kaydedildi. - NEW YORK