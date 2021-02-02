- New York'ta kar fırtınası: Uçuşlar askıya alındı - Son Dakika

- New York'ta kar fırtınası: Uçuşlar askıya alındı

02.02.2021 13:19

- New York'ta kar fırtınası: Uçuşlar askıya alındı ABD'nin kuzeydoğusunu vuran kar fırtınası nedeniyle New York'ta uçuşlar askıya alındı.

- New York'ta kar fırtınası: Uçuşlar askıya alındı

NEW YORK - ABD'nin kuzeydoğusunu vuran kar fırtınası nedeniyle New York'ta uçuşlar askıya alındı.

ABD'nin kuzeydoğusunu vuran kar fırtınasının bazı bölgelerde hayatı durma noktasına getirebileceği belirtildi. Kar fırtınası nedeniyle kar kalınlığının New York'ta 45, çevre bölgelerde ise 30 santimetreyi bulması bekleniyor. Accuweather'in kıdemli meteoroloji uzmanı Michael LeSeney, 06.00 sularında yoğunlaşan kar yağışı ile kar kalınlığının yaklaşık 7 ila 15 santimetreye kadar yükseldiğini aktardı. LeSeney, "Bu fırtınanın herhangi bir rekor kırıp kırmayacağı henüz belli değil. Fakat yarım metre kardan bahsediyoruz, rekor kırması mümkün olabilir" ifadelerini kullandı. En yoğun kar yağışının ise bugün olması bekleniyor.

"Çok tehlikeli"

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ise, dün gece fırtınayı "çok tehlikeli" olarak nitelendiren bir acil durum emri çıkardı. Blasio yaptığı açıklamada, "New Yorklular evde kalmalı, acil durum araçları için yolları açık tutmalı ve bizi güvende tutması için çalışmalarına izin vermeliyiz. Hata yapmayın. Bu fırtına yoğun kar yağışı getirecek ve şehrimizin her mahallesinde seyahati tehlikeli hale getirecek" dedi.

Uçuşlar kar fırtınası nedeniyle askıya alındı

LaGuardia Havaalanı'na yapılacak tüm uçuşlar, New York bölgesindeki yoğun kar yağışı nedeniyle bu sabah askıya alındı. Havaalanı yetkilileri yaptıkları açıklamada, "LaGuardia Havaalanı'ndaki tüm uçuş faaliyeti mevcut hava koşulları nedeniyle askıya alındı" dedi.

Washington DC de kara teslim oldu

New York gibi başkent Washington DC de kara teslim oldu. Kar yağışının ardından başkent beyaza bürünürken, kartpostallık görüntüler oluştu.

- New York'ta kar fırtınası: Uçuşlar askıya alındı
- New York'ta kar fırtınası: Uçuşlar askıya alındı
- New York'ta kar fırtınası: Uçuşlar askıya alındı
- New York'ta kar fırtınası: Uçuşlar askıya alındı

Amerika Birleşik Devletleri, New York, 112, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - New York'ta kar fırtınası: Uçuşlar askıya alındı - Son Dakika


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