New York'ta karlı havaya rağmen gitar çalan çıplak kovboy viral oldu - Son Dakika
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New York'ta karlı havaya rağmen gitar çalan çıplak kovboy viral oldu

New York'ta karlı havaya rağmen gitar çalan çıplak kovboy viral oldu

02.02.2021 17:23

ABD'nin doğu eyaletlerini etkisi altına alan kar fırtınası New York'ta hayatı felç ederken, dondurucu soğuğa aldırış etmeyen kovboy şapkalı iç çamaşırlı kişi gitarıyla konser verdi.

ABD'nin doğu eyaletlerini etkisi altına alan kar fırtınası New York'ta hayatı felç ederken, dondurucu soğuğa aldırış etmeyen kovboy şapkalı iç çamaşırlı kişi gitarıyla konser verdi. O anlar ülkede viral oldu.

ABD'nin doğu eyaletlerini etkisi altına alan kar fırtınası başta New York olmak üzere bir çok kentte hayatı felç etti. Haftasonundan beri süren yoğun kar yağışı nedeniyle 9 ayrı bölgede olağanüstü hal ilan edildi. New York'ta, yer üstünden sefer yapan tüm metro seferleri durduruldu. Kentteki okullar, resmi daireler ve aralarında bankaların da bulunduğu işyerleri şiddetli kar fırtınası nedeniyle kapandı.

METEOROLOJİDEN UYARI

ABD Ulusal Meteoroloji Servisi, kar fırtınasının New York ve New Jersey eyaletlerinde bu geceye kadar Maine ve Vermont gibi kuzey doğu eyaletlerinde ise yarına kadar etkili olacağı uyarısında bulundu.

ÇIPLAK KOVBOY SOĞUKTA GİTAR ÇALDI

Öte yandan, New York kentinde kar yağışı ilginç görüntülere sahne oldu. Kovboy şapkası ve iç çamaşırıyla sokağa çıkan bir kişi, Times Meydanı'nda gitar çaldı. O görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.O görüntüler yoğun ilgiye neden olurken, çıplak kovboyu gören, cep telefonuna sarıldı.

Kaynak: DHA
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Amerika Birleşik Devletleri, New York, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel New York'ta karlı havaya rağmen gitar çalan çıplak kovboy viral oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: New York'ta karlı havaya rağmen gitar çalan çıplak kovboy viral oldu - Son Dakika
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