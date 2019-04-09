New York'ta Kızamık Alarmı: Acil Durum İlan Edildi
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ABD'nin New York kentinde kızamık salgını nedeniyle zorunlu aşı olunmasını içeren bir acil durum ilan edildiği belirtildi.
ABD'nin New York kentinde kızamık salgını nedeniyle zorunlu aşı olunmasını içeren bir acil durum ilan edildiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 07:00 Kaynak: İHA
New York şehri Belediye Başkanı Bill de Blasio, kızamık vakalarında tekrar yaşanan artış nedeniyle zorunlu aşı yapılmasını kapsayan halk sağlığı acil durumu ilan edildiğini duyurdu. Blasio, kızamık vakalarının tespit edildiği bölgelerde yaşayanlara 6 aydan büyük çocukla da dahil olmak üzere virüs riskine karşı aşı olma zorunluluğu getirildiğini belirtti. Aşı olmayanlara ise bin dolar ceza kesileceği ifade edildi.
Salgının New York'un Brooklyn semtinde bulunan Williamsburg Mahallesi'nde patlak verdiği, Eylül 2018'den bu yana bölgede 250 kişinin kızamık olduğu öğrenildi. - NEW YORK
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