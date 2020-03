New York'ta korona vakaları 60 bini aştı - Son Dakika

New York'ta korona virüs vakaları 66 bin 497'ye, hayatını kaybedenler ise bin 218'e ulaştı.



Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüsü nedeniyle ABD'de bilanço ağırlaşıyor. ABD'de korona virüs salgınından en çok etkilenen eyalet konumunda bulunan New York'ta korona virüs vakaları 66 bin 497'ye ulaşırken, hayatını kaybedenler ise bin 218'e yükseldi. New York'ta artan korona virüs ölümleriyle başa çıkmak için soğutmalı kamyon ve çadırlardan morglar kuruldu. New York'a korona virüsle mücadele kapsamında bugün USNS Comfort hastane gemisi ulaşırken, Central Park'a ise sahra hastanesi kuruldu. New York Valisi Andrew Cuomo ise ölümlerin 6 günde bir ikiye katlandığını, koronaya bağlı ölüm hızının yavaşladığını dile getirdi.



Öte yandan, korona virüs salgını nedeniyle şehirde uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağı 15 Nisan'a kadar uzatıldı. - NEW YORK