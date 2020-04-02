Son Dakika › Güncel › New York'ta koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 2200'ye ulaştı - NEW - Son Dakika
New York'ta koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 2200'ye ulaştı - NEW
6 saat önce
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen New York'ta, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2220 oldu.
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen New York'ta, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2220 oldu.
New York sokakları boşalırken, dışarı çıkan az sayıda insanın da maske taktığı görüldü. Evsizlerin görüldüğü sokaklarda ambulans trafiği dikkatlerden kaçmadı. Evsizler sokaklarda kalmaya devam ederken, şehirdeki ambulans trafiği ise dikkat çekiciydi.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 03:53 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: ABD'de bir günde koronavirüsten 1047 kişi hayatını kaybetti Beyaz Saray'ın açıkladığı olası ölüm vakaları korkuttu: 2 milyondan fazla kişi hayatını kaybedebilir Oyuncu Meltem Miraloğlu ismini değiştirdi! ABD'li uzmanlardan koronavirüsle ilgili yeni araştırma: Konuşma ya da nefes alma yoluyla da bulaşabilir