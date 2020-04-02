New York'ta koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 2200'ye ulaştı - NEW - Son Dakika

New York sokakları boşalırken, dışarı çıkan az sayıda insanın da maske taktığı görüldü. Evsizlerin görüldüğü sokaklarda ambulans trafiği dikkatlerden kaçmadı. Evsizler sokaklarda kalmaya devam ederken, şehirdeki ambulans trafiği ise dikkat çekiciydi.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen New York 'ta, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2220 oldu.

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