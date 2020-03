New York'ta koronavirüs salgınıyla mücadelenin uzun sürmesi bekleniyor - Son Dakika

NEW New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, ABD'de koronavirüs salgının merkezi haline gelen New York'ta salgınla mücadelenin aylarca sürebileceğini belirterek, nisan ayının marta göre çok daha zorlu geçmesinin beklendiğini söyledi.

De Blasio, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sadece New York City'deki vaka sayısın 15 bin 597'ye ulaştığını eyalet genelinde ise toplam sayının 25 bini geçtiğini bildirdi.

Salgının merkezi haline gelen New York'a federal hükümetin daha fazla yardım etmesi gerektiğini vurgulayan de Blasio, "Kovid-19 ile mücadelenin uzun süreceğini tahmin ediyoruz. Keşke New York için durum böyle olmasaydı, ama aylarca sürebilir. Nisanın ise mart ayına göre çok daha zorlu geçmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

De Blasio, ABD Başkanı Donald Trump'ın birkaç hafta içinde işlerin normale dönmesinden bahsettiğini ancak sağlık sistemi çökerse ve çok sayıda insan hayatını kaybederse normale dönmenin mümkün olmayacağını kaydetti.

Harvey Weinstein'in da kaldığı hapishanedeki 300 mahkum serbest bırakılacak

De Blasio ayrıca, çok sayıda kadına tecavüz ve cinsel taciz suçlarından 23 yıl hapis cezasına çarptırılan ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein'in da kaldığı Rikers Adası'ndaki hapishaneden şiddet suçları bulunmayan ve yaşlı 300 mahkumun serbest bırakılacağını belirtti.

John Hopkins Üniversitesinin verilerine göre ise ABD genelinde vaka sayısı 53 bin 740'a ulaştı, virüs nedeniyle 706 kişi öldü.