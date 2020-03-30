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New York'ta koronavirüsten ölenler mobil morglara taşındı
6 saat önce
ABD'nin New York kentinde koronavirüsten (Covid-19) ölenlerin hastane önlerindeki mobil morglara taşındığı görüldü.
ABD'nin New York kentinde koronavirüsten (Covid-19) ölenlerin hastane önlerindeki mobil morglara taşındığı görüldü.
New York'un Brooklyn bölgesinde bulunan Brooklyn Hastanesi'nde ölen kişilerin soğuk hava tertibatlı morglara taşındığı amatör kamerayla görüntülendi. Mobil morglar, koronavirüsten ölenlerin sayısının giderek artmasının ardından salgına hazırlık kapsamında, kentteki morgların dolması durumunda devreye girmek için hazırlanmıştı.
EYALETTE ÖLÜMLER BİNİ AŞTI
ABD'de koronavirüs nedeniyle en fazla ölümün gerçekleştiği New York eyaletinde binden fazla kişi hayatını kaybederken; bunlardan 776'sının aynı adı taşıyan New York kentinde olduğu belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 11:26 Kaynak: DHA
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