New York'ta koronavirüsün merkezi olan New Rochelle'a askerden gıda yardımı - Son Dakika
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New York'ta koronavirüsün merkezi olan New Rochelle'a askerden gıda yardımı

1 saat önce

New York'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının çıkış yeri New Rochelle bölgesine askeri birlik gönderildi.

New York'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının çıkış yeri New Rochelle bölgesine askeri birlik gönderildi. Askeri birlikler bölgede halka gıda yardımı ulaştırıyor.

New York'ta koronavirüsün merkezi olan New Rochelle'a askerden gıda yardımı

New York, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:43 Kaynak: AA
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