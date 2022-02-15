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New York'ta Kovid-19 aşısı yaptırmayan 1430 belediye personeli işten çıkarıldı - Son Dakika

New York'ta Kovid-19 aşısı yaptırmayan 1430 belediye personeli işten çıkarıldı

15.02.2022 10:56
New York'ta Kovid-19 aşısı yaptırmayan 1430 belediye personeli işten çıkarıldı

NEW ABD'nin New York kentinde 1430 belediye çalışanının işine Kovid-19 aşısı yaptırmadıkları gerekçesiyle son verildi.

NEW ABD'nin New York kentinde 1430 belediye çalışanının işine Kovid-19 aşısı yaptırmadıkları gerekçesiyle son verildi.

New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın ofisinden yapılan açıklamada, belediye çalışanlarının Kovid-19 aşısı yaptırma zorunluluğu olduğu anımsatıldı.

Açıklamada, yüzlerce çalışanın Kovid-19 aşısı yaptırdıklarına dair kanıtları sunduğu veya aşı olmadıkları takdirde işten çıkarılacakları uyarısından önce aşı yaptırdıkları belirtildi.

Belediye çalışanlarının salgın döneminde ön cephede çalıştıklarına dikkati çekilen açıklamada, çalışanların aşılarını yaptırarak kendilerini ve tüm New Yorkluları korumak için doğru olanı yapmaya ne kadar istekli olduklarını bir kez daha gösterdikleri kaydedildi.

Açıklamada, Kovid-19 aşısı zorunluluğu uygulamasına rağmen aşı yaptırmayan 1430 belediye çalışanının işine son verildiği ifade edildi.

İşten çıkarılanların yaklaşık yüzde 64'ünün kentin eğitim bölümünde çalıştığı öğrenildi.

New York kentinde yapılan düzenlemeye göre, belediye çalışanlarının 29 Ekim 2021'e kadar en az bir doz aşı olması gerekiyordu.

Aşı zorunluluğuna rağmen Kovid-19 aşısı yaptırmayan 9 bin kişi 1 Kasım 2021'de ücretsiz izne çıkarılmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel New York'ta Kovid-19 aşısı yaptırmayan 1430 belediye personeli işten çıkarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: New York'ta Kovid-19 aşısı yaptırmayan 1430 belediye personeli işten çıkarıldı - Son Dakika
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